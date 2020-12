Finale de «Koh-Lanta»: Denis Brogniart annonce une levée de fonds «pour Bertrand-Kamal» (vidéo)

La levée de fonds sera lancée lors de la finale de Koh-Lanta, diffusée ce vendredi 4 décembre sur TF1. L’argent récolté ira à la recherche contre le cancers du pancréas. « Il sera coordonné par la Fondation ARC avec les conseils du Professeur Fabrice André qui a suivi Bertrand-Kamal tout au long de son combat contre la maladie », précise le communiqué relayé par LCI notamment. Les parents du jeune trentenaire décédé après avoir participé à l’émission d’aventure ont réagi à cette annonce, non sans émotion :

« J’espère qu’au travers de ce fonds, qui portera ton nom haut et fort, un jour la recherche trouvera un remède pour pouvoir prendre notre revanche et épargner d’autres familles, que plus personne ne vivra jamais ce qu’on a vécu ».