Fiona De Paoli se confie sur ses débuts comme speakerine sur RTL-TVI (vidéo)

Il y a quelques jours, Jill Vandermeulen faisait ses adieux comme speakerine pour RTL-TVI pour laisser place à Fiona De Paoli. Ce lundi 8 novembre, la jeune journaliste de 25 ans réalisait donc son premier passage pour la chaîne privée, avec beaucoup de stress comme elle l’a confié par après : « Le stress était évidemment compliqué à gérer. Je n’avais pas envie de décevoir. Comme on fait trois ou quatre enregistrements en une fois, j’avais aussi envie de me réinventer à chaque fois, de ne pas toujours dire la même chose. Heureusement, au fil des speaks, le stress se dissipait ».

Avant de faire ses grands débuts, la Tournaisienne s’est aussi entretenue avec Laura Beyne et Jill Vandermeulen pour avoir des conseils de premier plan. Fiona De Paoli confie que les deux speakerines lui ont conseillé de rester elle-même et de travailler sa voix avec un coach. La jeune femme ajoute : « Je suis arrivée sans objectif précis. L’expérience me tentait parce qu’on pouvait débarquer en étant nous-même. Il y avait beaucoup de liberté » et ajoute, « Je suis ouverte à tous les projets qu’on me propose mais je préfère d’abord faire quelques speaks pour m’imprégner de l’ambiance ».