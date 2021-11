Beyoncé dévoile un nouveau morceau inédit «Be Alive»

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la star a dévoilé un nouveau titre, « Be Alive ». Ce morceau inédit trouvera sa place dans la bande originale du biopic « La Méthode Williams » réalisé par Reinaldo Marcus Green avec Will Smith. Le film retracera l’ascension de Venus et Serena Williams selon la perspective de leur père, Richard Williams. Le film est attendu pour le 1er décembre au cinéma en France

Un extrait de la chanson était déjà disponible lorsque la bande-annonce du film est sortie en octobre dernier.

Beyoncé a sorti dernièrement un album-concept avec de très nombreux invités en 2019, The Lion King : The Gift. Mais son dernier album solo remonte à 2016 avec Lemonade. Un prochain album est sûrement à attendre selon les dernières confessions de la chanteuse dans une interview pour Harper’s Bazaar où elle expliquait : « Oui, de nouveaux morceaux arrivent (…) Je sens une renaissance émerger et je veux participer de toutes les façons possibles à cette échappatoire. Je suis en studio depuis un an et demi ».