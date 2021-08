Beyoncé revient bientôt avec de nouveaux morceaux

Grande nouvelle pour les fans, Beyoncé reviendra bientôt avec un nouvel album. C’est ce que la star a annoncé dans un entretien accordé à Harper’s Bazaar. Elle explique les événements de ces dernières années lui ont donné envie de renaissance. Elle explique : « Avec le temps passé confiné et toutes les injustices que nous avons subies l’année dernière, je crois que nous sommes tous prêts à nous évader, à voyager, à aimer et à rire de nouveau. Je sens une renaissance émerger et je veux participer de toutes les façons possibles à cette échappatoire. Je suis en studio pendant un an et demi ».

Le dernier album solo de la star de bientôt 40 ans, remonte à 2015 avec « Lemonade ». Les studios et la recherche des bonnes sonorités lui manquaient raconte-t-elle. « Parfois il me faut un an pour chercher moi-même à travers des milliers de sons le bon kick ou la bonne caisse claire. Un refrain peut être composé de 200 harmonies entremêlées. Il n’y a rien de plus fort que l’amour, la passion et la libération que je ressens dans un studio d’enregistrement. Après 31 ans, travailler sur de la musique me paraît aussi excitant que lorsque j’avais commencé à 9 ans ». Voilà qui laisse présager un album de qualité.