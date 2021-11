Un personnage gay des «Simpson» aura enfin droit à son histoire d’amour

Il aura fallu du temps mais ça y est. Smithers aura enfin son histoire d’amour officielle. L’assistant de Monsieur Burns sera officiellement, le temps d’un épisode, ou plus qui sait, en couple. Un épisode entier y sera consacré, ce ne sera pas une histoire menée en second plan ou pour nourrir une blague cette fois-ci. Après 33 saisons, c’est une première pour la série. Smithers a fait son coming out cinq auparavant dans un épisode dont le scénario a été écrit pas Rob LaZebnik. Le scénariste avait expliqué s’être inspiré de l’histoire de son fils, Johnny LaZebnik.

Le HuffPost rapporte que ce dernier a déploré dans une interview dans le New York Post le mauvais traitement des histoires homosexuelles : « Trop souvent, les romances homosexuelles sont reléguées au second plan, sont évoquées rapidement ou sont utilisées comme une sorte de montage ou pour une punchline ».

Smithers, doublé par Harry Shearer aura donc une relation dans l’épisode à sortir le 21 novembre prochain, avec un début un milieu et peut-être une fin avec le milliardaire Michael De Graaf, doublé par Victor Garber, acteur de 72 ans qui à fait son propre coming out à 64 ans. Pour Johnny LaZebnik, cet épisode est une « véritable plongée dans la réalité d’une relation homosexuelle ».