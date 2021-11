Nebraska: trois panthères des neiges ont succombé au covid dans un zoo

C’est une bien triste nouvelle annoncée par le directeur du Lincoln Children’s Zoo, dans le Nebraska aux États-Unis. En effet, trois panthères des neiges ont perdu la vie, après avoir été infectées par le coronavirus le mois dernier, rapporte Géo. Le traitement à base de stéroïdes et d’antibiotiques qui leur a été administré n’a malheureusement pas été suffisant.

« C’est avec une profonde tristesse que nous informons notre communauté que trois léopards des neiges du Lincoln Children’s Zoo sont décédés en raison de complications liées à la COVID-19. Ranney, Everest et Makalu étaient aimés par toute notre communauté à l’intérieur et à l’extérieur du zoo. Cette perte est vraiment déchirante, et nous sommes tous en deuil ensemble », a écrit le responsable du zoo sur Facebook.