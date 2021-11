Tricherie dans «Koh-Lanta» : la production prend des mesures pour éviter les récidives

Afin d’éviter que cette situation se reproduise, la production ALP a décidé d’engager des effectifs supplémentaires pour son équipe de surveillance. En effet, comme elle l’a expliqué à nos confrères de Ciné Télé Revue, « la production a renforcé la présence de gardiens sur le camp dès l'ouverture de ses investigations et continuera à le faire sur les prochaines saisons ».

Il ne s’agit pourtant pas de l’unique cas de triche sur « Koh-Lanta ». Gilles, le gagnant de la première édition de l’émission phare de TF1, avouait il y a quelques mois à nos confrères du Parisien que certains candidats n’ont pas hésité à tenter de tricher afin d’obtenir de la nourriture.

Il expliquait qu’une candidate avait volé un briquet sur un bateau. « Ça s’est passé dans l’autre équipe et c’est un candidat éliminé qui l’a dénoncée. Je n’y aurais pas pensé personnellement », avait-il expliqué au Parisien. Et ce n’a pas été la seule occasion. « On avait trop faim parfois. Donc nous sommes juste allés faire les poubelles de l’équipe technique, mais on n’a pas trouvé grand-chose ».