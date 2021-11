Les candidates de Miss France 2022 rappelées à l’ordre après des photos retouchées

La date du grand concours Miss France 2022 se rapproche à grand pas, et avant le 11 décembre, les candidates se sont fait rappeler à l’ordre. Le Parisien rapporte les avertissements d’Amandine Petit et de Sylvie Tellier à propos des retouches que les candidates de Miss France réalisent sur Instagram.

Dernièrement, plusieurs candidates se sont faites rattraper par les internautes après avoir posté des photos sur Instragram où visiblement, elles ont été tentées par les retouches. Filtres et faux-cils, les internautes ont vite pointé du doigt les écarts entre les photos officielles du concours et les photos postées par certaines jeunes femmes sur leurs réseaux sociaux et notamment sur Instagram.