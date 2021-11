Nouveau coup dur pour la reine Elizabeth II

« Nous savons donc déjà que Harry et Meghan ne seront pas présents. S’ils l’étaient, ils auraient certainement déjà prévenu la famille », a confié une source royale au Mirror. « C’est dommage, parce que ce sera le premier Noël de la Reine sans son mari, le Prince Philip », décédé en avril dernier.

Plusieurs sources ont affirmé au journal The Mirror que Meghan Markle et le prince Harry ne se rendront pas à Londres pour Noël. Pourtant, la reine Elizabeth II les a conviés à la fête familiale, mais ils ont décliné l’invitation. Cela veut dire que la souveraine ne rencontrera pas encore la petite Lilibet Diana, née le 4 juin dernier.

Le fait que Meghan et Harry restent aux États-Unis pour les fêtes n’est pas spécialement une surprise. Le duc et la duchesse de Sussex n’ont plus célébré Noël avec la famille royale depuis qu’ils ont pris leur distance avec.

Les relations ne sont d’ailleurs toujours pas évidentes entre les parents d’Archie et Lilibet et le reste de la royauté. Après l’interview accordée en mars dernier à Oprah Winfrey, où Meghan Markle a abordé des soucis de racisme au sein de la famille royale notamment, le palais de Buckingham craint de nouvelles déclarations polémiques. En effet, le prince Harry sortira à l’automne prochain ses mémoires, où il abordera « les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises » au cours de sa vie.