Chris Marques annonce être double cas contact juste après la finale de «Danse avec les stars»

L’inquiétude plane sur Chris Marques, le danseur et chorégraphe. Le membre du jury de l’émission « Danse avec les stars » a annoncé quelques heures après la finale être double cas contact au Covid. Il n’a donc pas pu fêter la fin de l’émission avec le reste de l’équipe. « Les amis, hier soir à la fin de DALS j’ai appris que j’étais double cas contact COVID. Sitôt le direct terminé, j’ai aussitôt quitté le plateau plutôt que de retrouver tout le monde pour fêter la fin de l’émission avec toute l’équipe » écrit-il dans un post sur Instragram.

Cette annonce plonge aussi les autres participants de l’émission dans le doute si Chris Marques s’avérait positif au Covid dans les jours qui suivent. Ce n’est pas la première fois que des émissions de divertissement doivent faire face à des personnes déclarées cas contact après les enregistrements. À la fin du mois d’octobre, c’est Ed Sheeran qui avait annoncé être positif au Covid le lendemain de son passage à « The Voice All Star ». La production de « Danse avec les stars » assure cependant avoir pris toutes les mesures sanitaires nécessaires avant chaque tournage. Des tests PCR négatifs et le pass sanitaires sont demandés avant chaque enregistrement.