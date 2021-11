Koh-Lanta: cette épreuve mythique que la production a supprimée

Avez-vous remarqué que depuis quelques saisons, l’épreuve mythique de la dégustation n’avait plus été disputée dans « Koh-Lanta » ? Lors des trois dernières éditions, dont celle en cours, les candidats n’ont pas eu à manger des vers, des larves, des yeux de barracuda ou encore de la viande fermentée pour obtenir le totem d’immunité.

Mais pourquoi cette épreuve emblématique a-t-elle été rayée du jeu ? La production a livré quelques explications auprès de Télé-Loisirs : « Nous voulons chaque saison renouveler les épreuves, et si nous proposons un certain nombre de nouvelles épreuves, forcément, nous ne pouvons pas reconduire certaines épreuves emblématiques ». ALP a également ajouté qu’en Polynésie, où se sont tournées les dernières saisons de « Koh-Lanta », « il était plus difficile de dénicher des 'mets' pouvant constituer le menu d'une belle épreuve de dégustation ».

Cependant, que les téléspectateurs se rassurent, la production n’a pas définitivement fait une croix sur ce jeu d’immunité, qui devrait réapparaître dans les éditions prochaines.