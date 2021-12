«Koh-Lanta»: qui mérite de gagner? Sam et Phil donnent leur avis

Phil, éliminé hier lors de l’épreuve d’orientation, voit en Ugo un vainqueur potentiel. Il s’est d’ailleurs expliqué de nouveau sur leur brouille qui avait eu lieu après que Phil ait voté contre Ugo malgré un accord passé entre les deux hommes. « Je comprends l’amertume d’Ugo. J’avais une solide alliance avec Laurent et Claude, je marchais avec eux depuis le début. En 2012 en Malaise, Ugo avait avancé avec quatre alliés et leurs choix avaient pu faire du mal aux candidats qui avaient été éliminés. Cette fois, les positions étaient inversées, c’est lui qui était seul face à tous. C’est le jeu » se souvient Phil dans une interview pour TV Mag.

Sam, éliminé aux portes de la finale a accordé un entretien à Télé-Loisirs. L’ancien aventurier est revenu sur cette saison difficile et pleine de rebondissements, notamment suite aux affaires de tricheries . « Une aventure aussi incroyable que difficile. Mais j’étais venu à Koh-Lanta pour ça, donc j’ai été servi » déclare-t-il au magazine. « Ils méritent tous les trois leur place en finale. Très honnêtement, je suis très content que cette finale soit de ce style-là. Car c’est vraiment mérité » assure Sam. L’aventurier connaît bien les caractères des trois candidats. Pour lui, Ugo présente un très bon atout en sachant « garder son sang-froid et son calme dans les épreuves ». Quant à Claude, Sam confie que c’est bien le candidat « le plus complet de tous ».

L’ancien aventurier assure qu’Ugo est « quelqu’un de droit ». « C’est quelqu’un d’adorable. Nous serions voisins dans la vie, ce serait un super copain, c’est certain. Ugo est quelqu’un de droit mais il était isolé dans ce Koh-Lanta, tout le monde voulait sa tête. Il le savait, cela lui a donné la niaque et il a eu le mérite de gagner beaucoup d’épreuves pour s’en sortir » assure Phil. Une droiture qui devrait compter alors que cette édition anniversaire de « Koh-Lanta » est marquée par des scandales de tricheries qui auraient touché plusieurs candidats et dans des proportions plus grandes qu’imaginées.