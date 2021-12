Des supporters lancent une pluie de peluches sur le terrain (vidéo)

Dimanche 12 décembre, le Betis Séville rencontrait la Real Sociedad, deux clubs en championnat d’Espagne. Lors de la mi-temps, les supporters du Betis ont lancé des centaines de peluches sur le terrain. Les images sont touchantes et colorées. D’un coup, le stade s’est rempli d’oursons et d’animaux en peluches de toutes les couleurs. Depuis 2018, c’est devenu une tradition chez les supporters de réaliser un jet massif de peluches pour la bonne cause.

En effet, toutes ces peluches seront redistribuéespar la suite aux enfants malades ou défavorisés, pour s’assurer que tout le monde puisse avoir un cadeau pour les fêtes de fin d’année. Bien entendu, quelques consignes sont données avant ce lancer. Les peluches ne peuvent pas dépasser 35 centimètres, ni comporter d’éléments durs, pour ne pas blesser les personnes dans le stade. Cette année a établi un record par rapport aux années précédentes puisque plus de 19.000 peluches ont été récoltées. De quoi faire plaisirs aux enfants pour les fêtes.