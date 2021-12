Insolite: un panda s’échappe de son enclos dans un zoo en Chine (vidéo)

Les visiteurs du zoo de Pékin ont assisté à une scène rare et digne de « Prison Break » mercredi. L’un des pandas du parc animalier chinois a tout d’un coup décidé de se faire la malle, sous les yeux des touristes stupéfaits.

L’animal, âgé de six ans et nommé Meng Lan, a tout simplement escaladé le mur et la barrière qui entourent son enclos. Sur les vidéos tournées par les personnes présentes sur place, on voit le jeune panda tourner la tête vers les visiteurs, avant de décider de s’échapper par l’autre côté du mur.