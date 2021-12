Une femme accouche dans une Tesla lancée en pilotage automatique

C’est un accouchement pour le moins particulier qu’a vécu Yiran Sherry, habitante de l’État de Philadelphie aux États-Unis. Elle a en effet donné naissance à son deuxième enfant dans sa voiture, une Tesla lancée en pilote automatique vers la maternité, raconte The Guardian.

Bloquée dans des embouteillages avec son mari et leur fils de trois ans, Yiran Sherry a perdu les eaux. Les contractions se faisant ensuite de plus en plus fréquentes, le mari de la jeune maman a décidé de lancer la Tesla familiale en pilotage automatique vers l’hôpital. Ainsi, il a pu s’occuper de sa femme dont le travail s’accentuait.