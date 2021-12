«Le Meilleur Pâtissier»: Alexandre se qualifie pour la demi-finale (vidéos)

Le vainqueur du « Meilleur Pâtissier » sera-t-il belge ? L’espoir est en tout cas là pour lui et les téléspectateurs de l’émission. Hier sur RTL-TVI, les candidats de l’émission sont remontés dans le temps en 1761, année de création de la charlotte. Les pâtissiers devaient s’affronter pour remporter le tablier bleu mais aussi une place en demi-finale. La pression devient grande.

Pour la première épreuve, Mohamed, Aya, Maud, Jérôme et Alexandre ont donc dû réaliser une charlotte traditionnelle mais en la modernisant bien évidemment. Maud a remporté l’épreuve et l’attention du jury avec une charlotte en forme de cœur et aux saveurs fraîches.