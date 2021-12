Coumba sort du silence après la finale de «Koh-Lanta» et parle de mascarade (vidéo)

Coumba revient d’abord sur les raisons de son absence du prime final. « Ça a été tourné dans l’après-midi. Tout ça pour quoi ? Pour dire : ‘Vous n’avez pas le droit de parler et si vous parlez, de toute façon ça va être coupé au montage’. Moi j’aime parler, m’expliquer, dire les choses. Vous avez voulu nous tenir la bouche… J’allais faire quoi là-bas ? Cette finale, c’était une mascarade ! ».

Elle ajoute que si le prime avait été tourné en direct, le résultat aurait été bien différent : « Si ça avait été en direct, peut-être que mon corps n’aurait pas été malade ce soir-là. Mon corps a réagi à toutes ces émotions » explique-t-elle avant d’ajouter qu’encore aujourd’hui, elle ne savait pas qui avait révélé les faits de tricherie. « J’ai des soupçons sur deux, trois personnes, parce qu’apparemment ils sont trois à avoir balancé, mais je ne sais pas. C’est entre eux et Dieu, ce n’est plus mon problème » mais elle assure qu’elle ne « pense vraiment pas que ce soit Teheiura qui ait balancé ! ». Sur le plateau de « Touche pas à mon poste » il y a quelques semaines, l’ancienne aventurière avait lancé que la responsabilité de la tricherie revenait aussi à la production.

Enfin elle conclut en annonçant que des records et des prouesses réalisés pendant cette saison particulière n’ont pas été suffisamment mis en avant : « Des records sont tombés et on n’en parle pas. Claude a remporté 22 victoires, Teheiura 17 ou 18… Il y a plein de performances que l’on devrait souligner plutôt que de regarder cette histoire de soi-disant triche » conclut-elle.