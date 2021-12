«Les 12 coups de Noël»: plusieurs vainqueurs pour les Restos du Cœur

Pour cette soirée de réveillon, Jean-Luc Reichmann était une fois de plus à l’animation de ce prime inédit. Les grands Maîtres de midi se sont confrontés en équipe, le tout chapeauté par des célébrités dans la bonne humeur et l’esprit de Noël. Ce sont donc Éric, Timothée et Émilie qui ont constitué l’équipe de McFly et Carlito. Ils ont dû faire face à l’équipe de Paul, Xavier et Blandine, menée pas Mimie Mathy et Soprano.

Des invités étaient présents sur le plateau pour tester les candidats sur leurs connaissances. Finalement, c’est l’équipe de Paul, Xavier et Blandine qui a remporté l’émission. Les grands vainqueurs ont célébré leur victoire collective au bénéfice des Restos du Cœur. Une victoire remportée avec humilité et bienveillance. Xavier a pris la parole au nom de l’équipe pour revenir sur cette émission toute particulière. « À mes yeux, il n’y a pas d’unique vainqueur, c’est que du collectif et c’est ça qui est fort ! On a tous les trois contribué à cette victoire. On a été très complémentaires dès la première manche, avec une bonne réflexion. Quand on avait des propositions différentes, on se concertait mais on n’a pas hésité à proposer beaucoup de réponses pour essayer de trouver la bonne. Lors de la deuxième, on a eu du flair en reconnaissant facilement les intrus, ce qui nous a permis de prendre un peu d’avance. Et pendant le coup fatal, Paul et moi avons réussi à conserver l’avance de Mimie Mathy et Soprano qui s’est soldée sur une victoire » a-t-il déclaré.