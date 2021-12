Pierre-Jean Chalençon réagit au départ de Julien Cohen: «On était traités comme des chiens» (vidéo)

Pierre-Jean Cahlençon, grand collectionneur controversé sur les objets liés à Napoléon a déclaré son soutien à Julien Cohen, avec qui il assure être resté proche. Dans une interview accordée à « Et paf », l’ancien acheteur de l’émission déclare : « Pour moi, c’est une news qui était attendue depuis quelque temps déjà. Julien m’en avait parlé (…). Ça avait été un peu chaud je crois pour la reconduction de son contrat au mois d’août ». Pierre-Jean Chalençon ajoute aussi que Julien Cohen lui semblait « moins heureux » : « Quand je l’avais vu à la rentrée, on sentait depuis quelque temps qu’il était moins heureux, ça se voyait à l’antenne. Un peu comme moi d’ailleurs, il y a quinze mois, quand je suis parti ».

L’acheteur Julien Cohen a annoncé hier quitter l’émission « Affaire conclue ». Un départ inattendu pour celui qui était présent dès le début de l’émission en 2017. Un autre acheteur de l’émission, évincé cet été, Pierre-Jean Chalençon s’est exprimé sur ce départ. Julien Cohen a justifié son départ au Courrier Picard pour avoir plus de temps pour mener à bien ses grands projets pour la rentrée.

Mais surtout, Pierre-Jean Chalençon n’a pas manqué de tacler « Affaire Conclue », dont il a été évincé après une énième polémique l’an dernier. « Julien est un homme d’affaires, c’est vrai que le temps passé dans cette émission, c’était plus une perte d’argent pour lui qu’autre chose » déclare-t-il avant d’ajouter, « On était quand même traités comme des chiens dans cette émission ». Quant à savoir ce qui n’allait pas dans l’émission, l’ancien acheteur n’en dit pas plus.