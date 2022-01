Le prince Laurent dévoile un portrait de famille pour la nouvelle année

Le prince Laurent, accompagné de sa famille, vient de partager ce matin un portrait de famille. Entouré de ses enfants, Louise, Aymeric et Nicolas et de son épouse la princesse Claire, tous en chemise bleue, le prince Laurent partage sur le compte Facebook de sa Fondation ses vœux pour la nouvelle année. « Le Prince Laurent et sa famille vous souhaitent une très belle et joyeuse année 2022 » et conclu le message de quatre émojis : un cœur entouré d’un ruban, un chien, un chat et un lapin.