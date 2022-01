Testée positive au Covid-19 en plein vol, elle s’isole dans les toilettes d’un avion (vidéo)

Le 20 décembre dernier, Marisa Fotieo était sur le vol de six heures reliant Chicago à Reykjavik. Malheureusement, pendant le vol, les résultats de ses tests se sont révélés positifs au Covid-19. Une très mauvaise nouvelle pour la jeune femme qui a donc dû s’isoler… dans les toilettes. Pendant près de cinq heures, la jeune femme s’est donc trouvée coincée dans les cabinets de l’avion et a partagé l’expérience sur TikTok.

Après le décollage, Marisa Fotieo a commencé à avoir un peu mal à la gorge. Elle a donc décidé de réaliser un test Covid-19 qui a dévoilé un résultat positif en quelques secondes à peine. Elle a alors tout de suite prévenu l’une des hôtesses de l’air puis à entendu un message diffusé à l’interphone annonçant qu’un passage était positif et que tous les autres passagers devaient « garder leur masque le plus possible ».