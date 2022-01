Cyril Lignac perd patience face à Marlène Schiappa dans «Tous en cuisine»: «C’est bon, ça suffit!»

Mercredi 29 décembre, Cyril Lignac dirigeait d’une main ferme l’émission « Tous en cuisine ». Pour l’occasion, la ministre Marlène Schiappa était invitée pour être sous les ordres du chef. Une première pour le programme. Cyril Lignac et Marlène Schiappa devaient réaliser des pithiviers au jambon et au fromage et des œufs mollets accompagnés d’une sauce meurette. Alors que tout se passait bien en première partie d’émission, la seconde a été plus compliquée pour Marlène Schiappa.

Face à certaines étapes rendues plus longues que nécessaire, Cyril Lignac a commencé à perdre patience. Dans un premier temps taquin, le chef a lancé « Attention à la manucure » en voyant Marlène Schiappa prendre du retard au moment de hacher du persil. Finalement, au moment d’écaler les œufs, Marlène Schiappa a bel et bien testé la patience de Cyril Lignac. En effet, cette dernière n’a pas suivi la méthode du chef et a pris encore du retard. Cyril Lignac, visiblement impatient lui répète plusieurs fois « C’est bien, ça ira » pour l’inciter à aller plus vite. Enfin, le chef n’en peut plus et lâche « C’est bon, ça suffit ! On va passe à la suite car il faut que je rende l’antenne dans cinq minutes ».

Un coup de stress qui a été efficace puisque le dîner a pu être envoyé dans le temps imparti mais achevé au pas de course. Au moment de conclure l’émission, Marlène Schiappa, pas rancunière a déclaré : « Si un jour on m’avait dit que je ferai de la cuisine avec Cyril Lignac », un compliment qui n’a pas fait vaciller le chef.

La participation de la Ministre déléguée a provoqué plusieurs vagues de contestation. La jeune femme s’est fait insulter mais aussi critiquer par ailleurs pour préférer aller dans une émission de cuisine que d’adresser les inquiétudes des femmes lorsqu’elle était Ministre chargée des Droits des femmes. Dans un post sur Instagram, Marlène Schiappa est revenue sur ces critiques, invitant ses détracteurs à « boire un verre d’eau ».