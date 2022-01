Test – One Hand Clapping

Voici un concept original qui pourrait plaire aux artistes vocaux et faire fuir les personnes allergiques au chant.

Fruit de nombreuses années de développement, One Hand Clapping est le premier jeu d’un petit studio indépendant du nom de Bad Dream Games. Un projet qui a pour but de revisiter différemment le genre du puzzle-platformer en 2D. Le titre propose un jeu de plateforme et de réflexion qui utilise notre voix comme outil. Il ne s’agit cependant pas de crier dans le micro durant ces quelques heures d’aventure, une bonne partie de ces mécaniques requiert d’utiliser sa voix de différentes manières. De nombreuses énigmes du jeu demandent de réaliser des sons aigus ou graves, ce qui donne des résultats différents. Il faut alors fredonner ou carrément chanter de différentes manières pour résoudre des casse-tête. Il demande donc de posséder un micro pour le bon fonctionnement de l’aventure.