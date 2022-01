Milo Ventimiglia de «This Is Us» au Walk of Fame

Consécration pour l’acteur américain Milo Ventimiglia : il vient de recevoir son étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood Boulevard à Los Angeles, annoncent nos confrères du Vanity Fair. Il s’installe juste à côté de Mandy Moore, sa partenaire à l’écran dans la série à succès « This Is Us ». Cet honneur lui a été rendu le 10 janvier.