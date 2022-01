Britney Spears épingle sa sœur Jamie Lynn après une interview

Britney Spears ne lâche pas l’affaire et continue de rétablir sa vérité face à sa famille. Dernièrement, c’est la sœur de la chanteuse qui a été prise à partie par cette dernière. Jamie Lynn Spears est actuellement en pleine promotion de l’autobiographie qu’elle vient de sortir. Dans une interview accordée à Good Morning America, la sœur de Britney Spears a souhaité se défendre, notamment d’avoir participé aux mauvais traitements subis par sa sœur.

Jamie Lynn Spears a assuré « aimer » sa sœur mais qu’elle était aussi prise dans un comportement « erratique » et « paranoïaque ». Dans un long texte partagé sur les réseaux sociaux, Britney Spears a vivement critiqué ces propos et déclare : « Les deux choses qui m’ont dérangée dans ce que ma sœur a dit, c’est que mon comportement était hors de contrôle. Elle n’a jamais été vraiment là durant 15 ans… alors pourquoi parle-t-elle de cela ? À moins qu’elle ne veuille vendre un livre en profitant de moi ? »

Visiblement agacée par la position que prend sa sœur, Britney Spears ajoute que Jamie Lynn Spears n’a « jamais eu à travailler ». « Cela peut sembler idiot, mais j’ai écrit beaucoup de mes chansons, et ma sœur n’était qu’un bébé. Elle n’a jamais eu à travailler pour quoi que ce soit. Tout lui a toujours été amené sur un plateau d’argent » écrit la chanteuse. Enfin, elle ajoute que sa famille n’a eu de cesse de « la rabaisser et l’humilier » avant de finalement conclure en expliquant vouloir prendre une pause des réseaux sociaux. Elle estime avoir « assez donné » aux « médias et cette industrie » qui ont été « trop haineux » envers elle.