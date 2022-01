Les salaires des candidates de Miss France 2022 révélés

Samedi 22 janvier, l’un des candidates a déclaré : « On a été payées 84 euros par jour, soit 252 euros net en tout. L’équivalent du SMIC. C’est vraiment symbolique ». Le quotidien a fait vérifier la somme par la production. Une autre candidate ajoute tout de même qu’elles étaient « au moins couvertes en cas d’accident », « comme la scène était aussi glissante qu’une patinoire » expliquait-elle.

C’est en réponse à l’action de justice de Osez le féminisme que la société Miss France a souhaité prendre les devants en rémunérant les jeunes femmes du concours et en réalisant des contrats de travail. Osez le féminisme avait mené une action en justice contre la société Miss France pour discrimination et non-respect du droit du travail. Une action forte qui avait fait réagir Alexia Laroche-Joubert qui est devenue à l’automne la présidente de la société Miss France. Au quotidien 20 Minutes, elle avait déclaré : « On a travaillé sur la ligne éditoriale de l’émission de cette année. Cela aura des conséquences juridiques, artistiques. Cette année, les 29 Miss auront bien des contrats de travail ».

« Une grande avancée »