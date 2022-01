Las Vegas: Adèle contacte des fans, après le report de plusieurs concerts (vidéos)

Émue et embêtée de ne pas pouvoir être présente comme prévu, la chanteuse a discuté un moment avec ses supporters, qui ont tenu à la rassurer également. « Tu ne peux pas te mettre la pression pour des choses que tu ne contrôles pas (…) tu fais ce que tu as à faire pour toi-même, tu viendras et tu donneras un concert que tout le monde adorera quand le moment sera venu. J’attendrai autant de temps qu’il le faudra », lui a notamment déclaré une fan. « Quand l’heure viendra, ce sera exceptionnel, et nous serons là pour t’acclamer », a ajouté un autre.

La chanteuse a également tenu à offrir des cadeaux pour se faire pardonner : des boissons (à ceux qui en avaient l’âge), des produits dérivés et la promesse de les rencontrer « en vrai » en dehors des prochains concerts. Un échange virtuel qui aura permis aux fans de transformer leur déception en joie.