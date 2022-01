Un bisou sous hypnose provoque le malaise dans «Vendredi tout est permis»

Pour l’un des jeux, le Speed Quiz, les invités devaient proposer trois réponses à une question en cinq secondes. Pour ajouter du challenge, Arthur a fait venir Messmer pour en hypnotiser certains et leur faire faire d’autres choses. Parmi les commandes données aux candidats par Messmer, Baptiste Giabiconi s’est retrouvé sous les feux des projecteurs. Ainsi il a été hypnotisé pour qu’il ressente un orgasme à chaque fois qu’il touchait le buzzer. Arthur a aussi demandé à son ami d’embrasser une fille présente sur le plateau. Dans la séquence, la chanteuse Lola Dubini s’est portée volontaire pour recevoir le baiser de Baptiste Giabiconi.

Sauf que la séquence est très mal passée chez les téléspectateurs. En effet, en faisant embrasser quelqu’un alors que Baptiste Giabiconi était hypnotisé, il n’a pas pu donner son consentement. Sur Twitter, les internautes ont exprimé leur mécontentement. D’autres internautes assurent cependant qu’il est très probable que cette séquence ait été écrite et scénarisée à l’avance, rappelant que l’hypnose ne fonctionne pas non plus sur tout le monde.