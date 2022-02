Stromae revient sur son passage sur TF1: «Je me suis rendu compte qu’il y a eu un effet TF1»

Le 9 janvier dernier, Stromae créait l’événement en transformation la fin du JT de 20 heures de TF1 en happening pour révéler un nouveau titre de son album. La séquence a touché les téléspectateurs et provoqué de nombreuses réactions . « Coup de génie » ou « problème journalistique », le débat était lancé . Pour l’artiste, les réactions ont parfois été surprenantes et il reconnaît ne pas totalement comprendre pourquoi. Lors de son passage sur RTL Info, le chanteur a lancé que ce qu’il avait fait « ne mérite pas autant de questionnements » : « Je trouve qu’un artiste qui vient faire la promotion de son album et son nouveau morceau, ça ne mérite pas autant de questionnements. J’aurais été politicien, je peux comprendre mais là… » a-t-il admis.

Depuis son passage sur TF1, le chanteur reconnaît tout de même être regardé différemment. Sur Bel RTL, Stromae est questionné sur son envie ou non de rester en Belgique. L’artiste répond à l’idée de quitter le pays : « J’y ai déjà pensé, c’est vrai. Mais jusqu’à présent, ça reste viable donc je vis toujours ici. Mais il est vrai que je sens une différence. Je m’étais réhabitué à une espèce de petite tranquillité de vie bruxelloise, mais depuis le JT, je me suis rendu compte qu’il y a eu un effet TF1. Je fais les mêmes activités que d’habitude mais on me demande plus de photos. Je sens bien que mon nom et mon visage sont dans plus de têtes. Je ne pense pas quitter la Belgique, en tout cas pas définitivement. Mais par périodes, pourquoi pas. Il est prévu que je parte quelques mois aux États-Unis. Je reviendrai pour les concerts ».