« Top Chef » : les explications confuses du Belge Logan laissent les chefs perplexes (vidéo)

Alors que la 13e saison de « Top Chef » débutait sur RTL-TVI ce lundi 21 février, trois Belges étaient présents pour représenter notre pays. Lors de la première épreuve visant à décrocher une place dans une des quatre brigades, Logan, originaire de Dinant, a attiré l’attention des jurés par… son manque de clarté.

En effet, alors que Glenn Viel, Paul Pairet, Hélène Darroze et Philippe Etchebest s’approchent du candidat pour le cerner et essayer d’en apprendre plus sur son plat en cours, les chefs de brigade ont été désarçonnés par les tentatives d’explications du jeune homme, qui a cuit son poisson avec « des sacs de jute comme si on était dans un four à vapeur avec de l'eau de mer », rapporte RTL. Les quatre chefs ont avoué ne rien comprendre à sa recette.