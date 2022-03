Nudité: la nouvelle publicité pour l’eau de Spa fait polémique (photo)

Rétropédalage de la société belge ? C’est en tout cas ce qu’il faut croire lorsqu’on apprend qu’un mannequin ne peut pas poser de la même manière qu’il y a 20 ans… En 2002, Linda Deplacie était pour la seconde fois l’égérie de l’eau de Spa. Cette année-là, elle pose topless et l’affiche est diffusée partout dans l’espace public. Mais en 2022, hors de question d’apercevoir un sein sur une affiche. À tel point qu’il a fallu recadrer les photos afin qu’elles soient diffusées. Capture publicité

« C’est un peu dommage qu’il y ait ce débat autour de la nudité. Il y a un décalage entre ce qui se fait dans les journaux et l’affichage. On a voulu amener cette campagne de la même façon qu’en 1985 et en 2002 », a déclaré à nos confrères de la Meuse Charlotte Giroud, la porte-parole de Spadel.