Voici qui a été éliminé dans «Top Chef»

« Top Chef » a commencé depuis deux semaines maintenant sur RTL TVI. Alors qu’un candidat belge a déjà été éliminé la semaine dernière, pour cet épisode, c’est un autre candidat emblématique qui a fait les frais. Renaud a donc été éliminé. Mais ce candidat n’est pas n’importe qui. Il s’agit du premier éliminé de la première saison de « Top Chef ».

Même si des années sont passées depuis sa première participation, le niveau des candidats de l’émission a évolué également et il en a malheureusement fait les frais. « C’est hyper difficile de sortir le premier », avait-il déclaré. « En fait, je ne connaissais rien à la cuisine, donc je me suis mangé une grande claque. Il y a une revanche. » Le jeune homme avait pu choisir entre deux brigades à intégrer. Il ne sera pas resté beaucoup plus de temps que lors de son premier passage.