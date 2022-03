Guerre en Ukraine: deux lions de Kiev vont trouver refuge en Belgique

Des réfugiés pour le moins originaux seront accueillis en Belgique prochainement. C’est en tout cas la volonté de l’ASFCA et du ministre fédéral de l’agriculture.

Toute une série de conditions doivent être remplies afin d’autoriser cette arrivée. Ils devront être accompagnés de leurs passeports individuels avec les détails d’identification et de vaccination, être vaccinés contre la rage à temps pour être transportés en Belgique et être soumis à un contrôle vétérinaire à l’importation au poste de contrôle frontalier à la frontière de l’UE.

Le cabinet du ministre fédéral de l’agriculture David Clarinval a annoncé une nouvelle importante ce jeudi. Alors que la Belgique commence à se préparer à accueillir les réfugiés Ukrainiens, des réfugiés d’une toute autre nature seront prochainement sur le territoire belge. Il s’agit que deux lions évacués d’urgence d’un refuge pour animaux à Kiev. « L’association belge de défense des animaux « Natuurhulpcentrum » a mis tout en œuvre pour accueillir deux lions en provenance de ce refuge, Tsar et Jamil », révèle le communiqué. « L’AFSCA a donné aujourd’hui son feu vert à l’importation des deux lions ukrainiens. Cette approbation rapide fait suite à la situation exceptionnelle et extrêmement dangereuse en Ukraine. »

Ils seront ensuite placés en quarantaine durant trois mois. Pour David Clarinval, « notre solidarité avec l’Ukraine se manifeste de diverses manières. Les animaux eux non plus ne sont pas épargnés. En début de semaine, une demande de permis d’importation a été introduite auprès de l’AFSCA pour les lions Tsar et Jamil, qui résidaient au centre « Wild Animal Rescue » à Kiev. Je suis donc heureux d’annoncer que ces lions seront autorisés à entrer sur le territoire belge assez rapidement, compte tenu de la situation exceptionnelle . »