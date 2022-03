Pamela Anderson sera au cœur d’un documentaire Netflix

Le 2 mars, la star de « Alerte à Malibu » a confirmé qu’elle allait raconter sa propre histoire dans un documentaire Netflix qui sera produit prochainement. L’annonce a été faite sur son Instagram, où elle a posté une note écrite dans laquelle elle se décrit comme « non pas une victime, mais une survivante » qui est « en vie pour raconter la véritable histoire ».

Selon le magazine Variety, le documentaire sera réalisé par Ryan White (The Case Against 8, The Keepers) et dressera un portrait intime de sa vie professionnelle et personnelle. Avec des images d’archives inédites et des extraits de son journal intime, Pamela Anderson sera dépeinte comme jamais cela a été fait auparavant. Ses deux fils et son ancien mari ont d’ailleurs exprimé leur soutien au projet sur les réseaux sociaux.