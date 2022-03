Décision improbable en France: un arrêt confirme l’expulsion d’un Ukrainien quatre jours après le début de la guerre

Pour l’avocat de l’Ukrainien, qui vit près de Toulouse avec sa femme et leurs deux jeunes enfants, « c’est une décision déconnectée de toute forme de réalité et de l’actualité ». « Après le 24 février, on ne peut plus écrire qu’un Ukrainien n’encourt aucun risque en cas de retour en Ukraine », s’est offusqué Me Julien Borel.

La cour administrative d’appel bordelaise a tout de même répondu aux critiques en affirmant que la décision initiale d’expulser cet homme a été prise le 24 janvier, même si elle a été confirmée un mois plus tard. La présidente de la cour a également précisé que « l’arrêt n’oblige pas le préfet à renvoyer l’étranger en Ukraine ».