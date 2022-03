Un graphiste tchèque transforme les logos des grandes marques boycottant la Russie (photos)

Un graphiste d’origine tchèque, Václav Kudělka a une idée plutôt originale pour marquer son soutien dans le conflit qui oppose la Russie à l’Ukraine. Ce dernier à repris les logos d’entreprises très connues qui ont publiquement marqué leur boycott contre la Russie. Il n’est plus question désormais de Netflix, Amazon ou Spotify mais de Nyetflix, Amazoff et Stopify. S’aidant de jeux de mot comme « Niet » qui signifie « Non » en russe mais aussi de l’anglais et de l’espagnol, cet artiste graphiste s’est permis des transformations rendant d’autant plus claires les positions de Netflix, Adidas, Spotify ou encore Amazon, Visa ou même McDonald.

En légende de ses photos, Václav Kudělka écrit : « De grandes marques boycottent ou quittent le marché russe pour exprimer leur opposition aux actions de Poutine en Ukraine. J’ai donc créé une série de retouches, pour montrer ce que leurs logos diraient s’ils pouvaient parler ».