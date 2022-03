De la vie sur Trappist-1?

Il a été élu « Wallon de l’année » 2021 la semaine dernière ! Et pour cause, le Dr Michaël Gillon, astronome et astrophysicien liégeois, est le premier à avoir découvert un système d’exoplanètes, baptisé Trappist-1 (avec cette délicieuse pointe d’autodérision bien belge qui consiste à étudier un sujet très sérieux sans se prendre au sérieux). Trois planètes telluriques de ce système situé à quarante années-lumière de la Terre semblent posséder des caractéristiques similaires à celles de notre planète bleue et pourraient, qui sait ?, receler des traces de vie biologique. Une découverte particulièrement prometteuse sur laquelle est désormais braquée toute la communauté d’astrophysique du monde entier et qui a valu à Michaël Gillon de recevoir des mains du Roi le prix Francqui 2021, la plus haute distinction scientifique belge. Il est une sommité mondiale en devenir.