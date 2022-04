Les Razzie Awards annulent leur prix donné à Bruce Willis après l’annonce de sa maladie

L’annonce de la maladie de Bruce Willis a secoué le monde du cinéma. En effet, l’acteur souffre depuis quelque temps d’une aphasie, un trouble impactant les capacités cognitives et de fait la communication. À l’apparition de ce trouble, il avait été demandé à plusieurs réalisateurs et scénariste de réduire les répliques que devait avoir l’acteur de 67 ans. C’est la famille de l’acteur qui a dévoilé ce trouble et aussi annoncé la fin de sa carrière.

Les Razzie Awards qui « récompensent » les pires films sortis pendant l’année, ont décidé de faire marche arrière concernant un prix qui avait été attribué à Bruce Willis en 2021. Les cofondateurs des Razzies, John Wilson et Mo Murphy ont déclaré dans un communiqué : « Après mûre réflexion, les Razzies ont pris la décision d’annuler le prix Razzie décerné à Bruce Willis, en raison du diagnostic qu’il a récemment révélé. Si la condition médicale d’une personne est un facteur dans sa prise de décision et/ou sa performance, nous reconnaissons qu’il n’est pas approprié de lui donner un Razzie ».