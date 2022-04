Grammy Awards 2022: les looks marquants des stars

Des belles robes signées par de grands créateurs, le passage devant les paparazzis des Grammy Awards est l’occasion pour les stars de sortir ses plus belles tenues. Cette année, les choix ont été plutôt sobres avec une prédominance de noir, à l’instar de Lady Gaga qui a opté pour une robe bicolore noire et blanche. Mais certaines stars se sont fait plaisir avec les couleurs comme Saweetie, venue dans une robe monochrome fuchsia ou bien Yola avec sa robe mauve et ses gants comme des pattes d’ours pleines de bagues. La dentelle et les robes transparentes étaient aussi de sortie. Petit tour des looks marquants de la soirée.

Yola en ours

Robe longue mauve et bustier en fourrure, Yola s’est prêtée au jeu des costumes en venant presque sous la forme d’un ours. Toutes griffes dehors et grand sourire, son look a définitivement marqué les Grammy Awards.