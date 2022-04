Essai de la Brixton Motorcycles Cromwell 1200, enfin du lourd

Parmi les marques distribuées par ce géant autrichien, on retrouve Brixton Motorcycles, dont le nouveau fer de lance vient d’être dévoilé : la Cromwell 1200, la première grosse cylindrée de Brixton Motorcycles et encore une des rares grosses cylindrées « tout court » à être produite en Chine. Un bicylindre en ligne de 1.222 cm3 développant 60 kW (82 ch) à 6.500 tours/min pour un couple de 108 Nm à 3.500 tr/min. Gokin, le partenaire chinois de KSR, produit ce twin calé à 360º qui, malgré ses ailettes extérieures, se voit bel et bien refroidi par liquide. La boîte est à six rapports, les suspensions viennent de chez Kayaba, le freinage est signé Nissin avec un ABS Bosch, les pneus sont des Pirelli et le système d’injection provient de Magnetti-Marelli, avec notamment un contrôle de traction, un régulateur de vitesse et une commande ride-by-wire autorisant deux modes de conduite (Eco et Sport). On note également la présence d’un écran TFT rond, d’une clé antivol, d’un éclairage et de clignotants leds. Les jantes sont en 18 pouces à l’avant et 17 à l’arrière.