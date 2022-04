Les merveilles de la Semois

Ce n’est pas le premier livre sur la Semois, mais c’est sans doute celui qui comblera le plus les attentes des amoureux d’une nature encore sauvage, désireux d’en apprendre (beaucoup) plus sur cette rivière spéciale. En plus de 500 pages scindées en deux tomes (*), Francis Rosillon rassemble environ 1.000 illustrations, décrit 650 espèces de plantes et d’animaux pour réaliser ici le premier guide nature dédié à la Semois et à son bassin versant. L’auteur est un vrai spécialiste de cette rivière : ancien professeur de l’Université de Liège, il a mené des recherches scientifiques sur ce cours d’eau, coordonnant un temps le contrat de rivière Semois. Il est aujourd’hui actif dans le groupe de scientifiques qui conseille les naturalistes qui veulent classer, à juste titre, le cours de la Semois comme parc national.