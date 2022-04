Si l’Élysée m’était conté (1): 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré

Qui sortira vainqueur des urnes le dimanche 24 avril à l’issue du second tour des élections présidentielles françaises ? Outre l’onction populaire, le prestige de la fonction et les ors de la République, il ou elle bénéficiera aussi de l’adresse la plus huppée de France : le Palais de l’Élysée. Adresse officielle : 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris.

De Louis-Napoléon Bonaparte, premier président à s’y établir en 1848, à Emmanuel Macron en 2017, en passant par Félix Faure, Charles de Gaulle, François Mitterrand ou Jacques Chirac, les locataires de ce lieu historique furent tous, jusqu’à présent, des hommes. « D’abord hôtel particulier, puis résidence officielle du chef de l’État, le célèbre Palais de l’Élysée a vu défiler plus d’une vingtaine de présidents français », raconte Sophie Dubois-Collet dans son livre « 1001 secrets très bien gardés de l’Élysée » (Éd. de l’Opportun).