Il y en a qui aiment la… poutine

Son nom sonne comme une invitation à faire exploser les papilles gustatives. En tout cas, ses adeptes se comptent par dizaines de milliers dans le monde, à commencer par le Québec où elle a été inventée. Qu’est-ce que « la poutine du Québec » ? Une assiettée de bonnes frites, de petits grains de fromage non affiné de type cheddar, le tout recouvert d’une sauce brune salée et légèrement épicée, à base d’amidon de maïs, de tomates, de farine de blé et d’oignons. Bien sûr, si vous êtes accro à « Top Chef », ce ne doit pas être le type de mets qui vous fait monter l’eau à la bouche. Et pourtant… ses aficionados reconnaissent que « l’essayer, c’est l’adopter ».