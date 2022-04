Angèle prend la pose dans un grand magazine américain

Dans un style chic et rock à la fois, la chanteuse était l’invitée du magazine culturel bien connu aux États-Unis, Office.

Angèle a partagé sur Instagram quelques photos prises dans le cadre d’une interview pour un magazine américain bien connu et concentré sur la culture, la mode et la musique. La chanteuse, qui rayonne à l’international, était invitée pour parler de son « Paysage musical ». Son album « Nonante-Cinq » trouve des adeptes par-delà les frontières. Son dernier album « Brol » avait lui aussi connu un certain engouement à l’étranger.

Dans l’article, la star revient sur ses inspirations mais aussi ses premières créations. Elle rapporte que ses inspirations dès son plus jeune âge se portent surtout sur Helene Segara. Elle précise l’album qui lui a donné envie de vraiment se lancer dans la musique à savoir « Random access memories » des Daft punk. Angèle donne aussi des conseils plein d’optimisme et invite à suivre ses instincts.