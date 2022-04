Cyril Detaeye se fait agresser en direct par un auditeur sur la Une et Vivacité

Surprise ce mercredi 13 avril lors de l’émission « C’est vous qui le dites » sur La Une et VivaCité et animée par Cyril Detaeye. L’auditeur était interrogé sur la joueuse de tennis Kim Clijsters mais c’est en réalité sur la façon dont Cyril Detaeye mène ses interviews qu’il a souhaité s’exprimer. En fin de programme, l’auditeur a commencé à s’emporter et à vider son sac devant un Cyril Detaeye très contenu et professionnel devant les reproches.

En cause, l’auditeur de La Louvière reproche à Cyril Detaeye de faire les questions et les réponses lorsqu’il est en interview avec des intervenants. « Vous êtes un grand spécialiste pour faire les questions et les réponses en même temps, êtes-vous vraiment un journaliste ? Votre émission est très bonne, mais malheureusement, vous conduisez très mal les débats. Vous faites des questions et vous donnez vous-même les réponses » a lancé Fernandez, l’auditeur.