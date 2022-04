Voici C/2014 UN271, la plus grosse comète jamais observée (photos)

Cette comète se nomme C/2014 UN271 et a été découverte en 2010. Depuis longtemps, les astronomes se doutent qu’elle est la plus grande jamais observée, mais jusqu’à maintenant, elle se trouvait trop loin de nous pour que l’on puisse déterminer sa taille.

Mais le téléscope spatial Hubble a réussi récemment à estimer sa taille. La comète – aussi baptisée Bernardinelli-Bernstein, du nom de ses premiers observateurs – mesure 130 kilomètres de diamètre ! Ce qui équivaut à l’État américain de Rhode Island, selon la Nasa. Son noyau fait 96km de diamètre, soit environ 50 fois plus que celui de la plupart des comètes connues.

« Cette comète est littéralement la pointe de l’iceberg de plusieurs milliers de comètes qui sont trop faibles pour être vues dans les parties les plus éloignées du système solaire », a déclaré David Jewitt, professeur de science planétaire et d’astronomie à l’Université de Californie et co-auteur de l’étude parue dans The Astrophysical Journal Letters, qui confirme que C/2014 UN271 est la plus grosse comète jamais observée. « Nous avons toujours soupçonné que cette comète devait être grosse car elle est si brillante à une si grande distance », a-t-il expliqué.