Affaire Richard Berry: Coline Berry condamnée pour diffamation

La fille de Richard Berry accusait ce dernier et son ex-épouse Jeane Manson d’agression sexuelle.

Coline Berry-Rojtman vient d’être condamnée à une amende de 2.000 euros pour diffamation, révèlent les médias français. La fille aînée de l’acteur Richard Berry accusait son père et l’ex-épouse de celui-ci, Jeane Manson, de violences sexuelles lorsqu’elle était mineure.

Elle avait porté plainte en janvier dernier, pour « viols et agressions sexuelles sur mineur », mais Richard Berry et Jeane Manson ont toujours nié les faits. Et Jeane Manson a porté plainte contre son ex-belle-fille pour diffamation. Un procès tendu, qui a finalement rendu son verdict ce jeudi.