La compagne de Richard Berry gifle Coline Berry pendant l’audience: «En vingt ans de barreau, je n’ai jamais vu cela»

Hier se tenait le procès pour diffamation entre Jeane Manson et Coline Berry, après les accusations d’inceste portées par cette dernière contre son père et Jeane Manson.

L’an dernier, Coline Berry-Rojtman écrivait dans Le Monde. Elle confiait qu’elle avait subi des violences sexuelles lorsqu’elle était plus jeune, venant de son père, Richard Berry et de sa compagne de l’époque, Jeane Manson. Une enquête a été ouverte et est en cours. Ces révélations ont scindé la famille Berry en deux. Richard Berry, 71 ans, nie en bloc , tout comme l’ancienne chanteuse Jeane Manson qui vit une partie de l’année à Aurillac, où elle a poursuivi son ex-belle fille en diffamation.

Les parties appelées à la barre

Lors de l’audience, le comédien a répété plusieurs fois son innocence : « Tout est faux. C’est malheureusement des mensonges et elle a, je pense, terminé par y croire. C’est désespérant pour un père. Je n’ai aucune attirance pour les enfants. Je suis profondément, franchement, désespéré », a dit l’acteur à la barre. « Je n’ai pas voulu porter plainte parce que c’est ma fille. J’ai tenu à témoigner pour soutenir Jeane Manson », a-t-il expliqué en évoquant une « situation particulière » : « nous n’avons toujours pas été entendus » dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte auprès du parquet de Paris.

En début de matinée, les avocats de la défense avaient plaidé l’impossibilité de juger de la diffamation, alors que les faits dénoncés par Coline Berry-Rojtman font l’objet d’une enquête. Mais le tribunal ne les a pas suivis. Le procureur n’a pas demandé de condamnation contre le Monde en estimant que le journal avait agi de bonne foi et s’en est remis au tribunal pour le reste.

Une gifle pour faire taire

La fin de la très longue audience a été marquée par un incident rare : la compagne actuelle de Richard Berry, Pascale Louage s’est levée de sa place pour aller gifler Coline Berry-Rojtman, selon des témoignages concordants réunis par l’AFP sur place. « La violence n’a pas sa place dans cette enceinte », lui a lancé Me Karine Shebabo, l’avocate de Coline, à la sortie de la salle. « Les insultes, c’est de la violence », a rétorqué Pascale Louage, soutenue par l’acteur. Me Shebabo a ensuite pris la direction du commissariat d’Aurillac pour déposer plainte. « En vingt ans de barreau, je n’ai jamais vu cela. C’est toute la difficulté des victimes d’incestes à dénoncer les faits : on est obligé de frapper pour les faire taire », a-t-elle dit avant de partir.

Le 14 février 2021, dans un article publié par Le Monde, Coline Berry-Rojtman évoquait des violences sexuelles qu’elle aurait subies alors qu’elle était mineure, en 1984 et 1985, au domicile de son père qui vivait alors avec Jeane Manson, accusée d’avoir participé à ces agressions. Née en 1976 de l’union entre Richard Berry et l’actrice Catherine Hiegel, elle avait porté plainte pour « viols et agressions sexuelles sur mineur », déclenchant l’ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet de Paris.