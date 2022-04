L’état de Nathalie Marquay inquiète ses proches: «Elle s’est comme effondrée, elle a beaucoup maigri»

Les proches de Nathalie Marquay s’inquiètent de voir son état se dégrader. Alors qu’elle souhaite renvoyer une image d’elle forte, la veuve de Jean-Pierre Pernaut est encore très touchée par son deuil. Elle et Jean-Pierre Pernaut étaient mariés depuis 15 ans jusqu’au décès de l’ancien journaliste à l’âge de 71 ans, des suites d’un cancer du poumon.

Lors de l’enterrement, l’ancienne Miss France a su garder une contenance et retenir ses larmes. Mais dans le privé, la situation ne va pas mieux. La mère de deux enfants a pris la décision de se retirer des réseaux sociaux, elle qui y était d’habitude très active. Quelques jours après les obsèques, elle a aussi fait le choix de remonter sur scène pour jouer la pièce « Les tontons farceurs ». Mais ce retour à l’activité ne signifierait pas que Nathalie Marquay est remise de la disparition de son époux. Selon un proche de l’ancienne Miss France, rien ne va et déclare à Voici : « Après l’enterrement, elle s’est comme effondrée, elle a beaucoup maigri. Elle ne sait pas comment vivre sans Jean-Pierre, alors elle va visiter sa tombe aussi souvent que possible ».