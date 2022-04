Charlène absente, Albert II de Monaco malade: qui s’occupe des enfants?

Charlène de Monaco aurait conclu un pacte avec son époux pour être plus libre de ses mouvements et dans ses obligations sur le Rocher. Mais la question se pose sur la garde des enfants.

Aucune mention n’est faite cependant de Charlène ou bien des enfants, Jacques et Gabriella. La mère des jumeaux aurait été vue il y a quelques semaines sur le tarmac de l’aéroport de Nice pour se rendre en Corse, une île qu’elle apprécie particulièrement. La princesse aurait conclu un pacte avec le prince Albert II pour bénéficier d’une certaine liberté de mouvement avant de reprendre ses obligations sur le Rocher, comme l’indique le quotidien italien Corriere della Sera.

Que se passe-t-il sur le Rocher ? La situation semble un peu compliquée actuellement pour les jumeaux Jacques et Gabriella. En effet, on apprenait cette semaine que la princesse Charlène était absente de Monaco. Dernièrement, le Palais a également annoncé mercredi 13 avril que le prince Albert II de Monaco a été testé positif au Covid-19. C’est la seconde fois que le prince doit se mettre à l’isolement, bien qu’il n’ait pas de symptômes. « Il travaille à distance, en liaison permanente avec les membres de son cabinet, de son gouvernement ainsi qu’avec ses proches collaborateurs. Cette période d’isolement s’adaptera aux règles sanitaires en vigueur », écrit le Palais.

Mais alors qui s’occupe des enfants ? Il se pourrait que, de la même façon lorsque Charlène était en convalescence en Suisse, les jumeaux soient avec leurs tantes, la princesse Caroline et la princesse Stéphanie. La princesse Caroline a toujours été proche des enfants, quitte à parfois créer des tensions entre elle et Charlène de Monaco, cette dernière s’agaçant de la présence trop importante de la tante de Jacques et Gabriella.